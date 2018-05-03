Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Компания Tesla, производящая электромобили, объявила об убытках в 709,6 миллиона долларов в первом квартале 2018 года. Это самый большой квартальный убыток Tesla за все время существования компании, сообщает Reuters. Годом ранее квартальный убыток Tesla составлял 330,3 миллиона долларов.



По сравнению с четвертым кварталом 2017 года выручка Tesla выросла на 1%. Первый квартал 2018 года, отмечает Bloomberg, производитель электромобилей начал с 3,96 миллиарда долларов на счетах, а закончил с 3,22 миллиарда долларов.



Несмотря на рекордные квартальные убытки, Tesla рассчитывает показать прибыль в третьем квартале 2018 года, при условии, что ей удастся выйти на производительность в 5000 электромобилей Model 3 в неделю.



Основатель Tesla Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами отказался отвечать на вопросы о капитализации компании и планах поставок Model 3, называв их «глупыми», «скучными» и «некрутыми».



После публикации отчетности и ответов Маска на вопросы инвесторов акции Tesla на вечерних биржевых торгах потеряли около 4,5%.



Model 3 — самый доступный электромобиль от Tesla. Его цена на американском рынке начинается от 35 тысяч долларов. Первый серийный электромобиль Model 3 был выпущен в июле 2017 года.



Tesla планировала к концу 2017 года производить по 5000 электромобилей Model 3 в неделю, однако, по состоянию на начало мая, выйти на расчетные мощности компании пока не удалось.

