Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах

Власти Китая разместили ракетные комплексы на спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. По информации СМИ, вооружение в течение последних 30 дней были доставлены на острова Спратли, на которые претендуют шесть стран. Отмечается, что ракетные системы, о которых идет речь, позволят Китаю наносить удары по судам в радиусе 295 морских миль (около 546 километров). Диапазон действия ракет класса «земля-воздух» — 160 морских миль (296 километров).



По словам представителя Пентагона, США регулярно призывали Китай и другие страны отказаться от освоения спорных территорий. Он отметил, что милитаризация территории приведет к росту напряженности между государствами.



Ряд островов в Южно-Китайском море является предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).



Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Кроме того, Пекин утверждал, что у суда вообще нет полномочий рассматривать территориальные споры.

