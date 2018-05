WSJ: Telegram отказался от проведения публичного этапа ICO

Компания Telegram Group Inc. не будет проводить публичное ICO (первичное размещение токенов), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.



Telegram, по словам собеседника издания, привлек в ходе двух закрытых этапов ICO столько средств, что нет необходимости проводить еще один этап — открытый.



От примерно 200 инвесторов в январе-марте было собрано около 1,7 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal, что стало одним из крупнейших ICO в истории.



Telegram, напоминает издание, проведение ICO не комментирует.

Ранее о том, что компании TON Issuer и Telegram Group, которыми управляют братья Павел и Николай Дуровы, привлекли в ходе двух этапов ICO 1,7 миллиарда долларов, писали «Ведомости». Издание сообщало, что среди инвесторов был Роман Абрамович, вложивший около 300 миллионов долларов. Третий — публичный — этап ICO, ранее писало РБК со ссылкой на источники, предполагалось провести в марте.



Средства, собранные в ходе ICO, говорилось в направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документах, планировалось направить на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram.



В середине апреля российский суд постановил заблокировать Telegram после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В России у Telegram более 14 миллионов пользователей.



В конце апреля суд в Иране запретил Telegram на территории страны. В Иране у этого мессенджера около 40 миллионов пользователей. Всего, по состоянию на конец марта, у Telegram было более 200 миллионов пользователей по всему миру.