Несколько десятков человек погибли из-за песчаной бури на севере Индии
Не менее 77 человек стали жертвами песчаной бури в северных районах Индии, сообщает в четверг телеканал "Скай ньюс".
Еще более 140 человек пострадали.
Стихия затронула расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. В результате песчаной бури были повалены сотни деревьев, а также прервана подача электроэнергии в ряд районов.
Из-за плохой видимости в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов.
Источник: Sky News
14:07