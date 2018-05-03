Несколько десятков человек погибли из-за песчаной бури на севере Индии

Не менее 77 человек стали жертвами песчаной бури в северных районах Индии, сообщает в четверг телеканал "Скай ньюс".



Еще более 140 человек пострадали.



Стихия затронула расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. В результате песчаной бури были повалены сотни деревьев, а также прервана подача электроэнергии в ряд районов.



Из-за плохой видимости в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов.

