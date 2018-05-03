В Балаклее загорелся склад боеприпасов

В Балаклее Харьковской области начались взрывы боеприпасов. Об этом сообщает телеканал ОТБ со ссылкой на мэра города Ивана Столбового в четверг, 3 мая. По его словам, сегодня в Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти из арсенала.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорания, что привело к тем снарядов, которые лежали в части территори. Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости – людей эвакуируют. Детей забираем из школ", – рассказал мэр.



В свою очередь спикер местного отделения полиции Виктория Люта утвердает, что эвакуации пока



"Эвакуация будет, если будет три коротких сигнала. Их не было. На данный момент эвакуации нет. Это просто паника в связи с предыдущими событиями. Паника – да. Все разъезжаются. Я как раз перекрываю город. Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками", – рассказала Люта.