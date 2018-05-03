Пашиняна снова выдвинули кандидатом на должность премьера

Руководителя парламентской фракции “Елк” Никола Пашиняна вновь выдвинули кандидатом на пост премьер-министра. Об этом Радио Азатутюн сообщили во фракции “Елк”, передает УНН.



“Руководитель парламентской фракции „Елк“ („Выход“) Никол Пашинян 41 подписями выдвинут кандидатом на пост премьер-министра”, — сказано в сообщении.



Ранее представитель фракции Арарат Мирзоян сообщил, что свои подписи предоставили как представители фракции “Елк”, так и представители фракций АРФ “Дашнакцутюн” и блока “Царукян”.



Второй тур голосования на выборах премьер-министра пройдут в парламенте Армении 8 мая.

