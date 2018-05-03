Брат Меган Маркл призвал принца Гарри передумать жениться

Брат Меган Маркл обратился к ее жениху принцу Гарри в открытом письме, призвав опомниться и отменить свадьбу. Томас-младший (имя брата) также заявил в тексте письма, что выбор принца является ошибкой. Об этом пишет The Daily Mail.



"Милый принц Гарри, еще не поздно, Меган Маркл - однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это - самая большая ошибка в истории королевских свадеб. Я озадачен, что ты не видишь настоящей Меган, которой ее уже видит весь мир", - отметил мужчина.



По мнению Томаса-младшего, его сестра является "низкосортной голливудской актрисой", стареющей, и желающей напоследок сыграть роль принцессы. При этом она может выставить посмешищем всю королевскую семью.



В письме он также заявил, что Меган использовала отца и довела его до банкротства. А после этого бросила на произвол судьбы. К тому же, она даже не позвала его на свадьбу, в то время, как именно он должен был вести к алтарю невесту.



Томас-младший выразил мнение, что "щепотка голливудской славы запала ей (Меган - ред.) в голову, превратив в пресыщенную, поверхностную и самовлюбленную женщину".



Известно, что против брака Меган Маркл с принцем Гарри также высказывалась ранее ее сводная сестра. Она также выразила возмущение, что невеста не позвала на свадьбу своих родных.

