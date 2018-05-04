Порошенко: 26 мая Киев станет футбольной столицей Европы

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Киев сможет организовать футбольный праздник в дни проведения финалов женской и мужской Лиги чемпионов 24 и 26 мая, а команды-финалисты порадуют болельщиков во всем мире яркой игрой.



"Украина чрезвычайно серьезно отнеслась к организации этого футбольного чуда, организационный комитет возглавил председатель моей администрации Игорь Райнин. Были задействованы все необходимые возможности президентской администрации, правительства, городской власти, активно поработала Федерация футбола. Главное, что удовольствие получат настоящие любители футбола, настоящие фанаты, которые превратят Киев 26 мая и накануне, потому что еще будет и женской финал, в настоящую футбольную столицу Европы", - сказал он во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом в четверг.



П.Порошенко отметил увлекательные полуфинальные матчи, которые сам смотрел с большим интересом. "Вчера до глубокой ночи смотрели драматичный матч между "Ромой" и "Ливерпулем", в котором было рекордное количество голов, и никто себе не мог представить, что команда, которая выиграла со счетом 4: 2, не попадет в финал. Предыдущий матч между "Реалом" и "Баварией" также является образцом высокого класса и уровня игры. "Реал" уже третий год подряд в финале, и я думаю, что это будет настоящее футбольное чудо, которое мы сможем посмотреть в Киеве", - сказал он.



Президент указал, что хотя у нет много времени, чтобы смотреть футбольные матчи, но полуфинальный матч "Рома" – "Ливерпуль" 2 мая посмотрел со своей супругой от начала до конца. "И сердце болело за судейство, и за то, что там кто-то рукой сыграл, и офсайд правильно или неправильно зафиксировали. В такие дни все, от президента до школьника, превращаются в обычных футбольных болельщиков", - отметил он.



П.Порошенко также подчеркнул важность того, что Кубок Лиги чемпионов побывал в тех городах Украины, где особенно важно поддержать футбольных болельщиков: в Бериславе Херсонской области, где играет симферопольская "Таврия", Херсоне и Мариуполе, который находится недалеко от линии столкновения на Донбассе.



В свою очередь представитель УЕФА М.Каллен отметил, что подготовка к финалу уже проведена на высоком уровне. "Конечно, остаются еще определенные подготовительные моменты, которые мы еще должны завершить. И я уверен, что это будет великий финал", - сказал он.

