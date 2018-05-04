В Киеве выросло количество больных корью
В течение апреля в столице существенно вырос уровень заболеваемости корью – такой диагноз поставили 370 людям. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает в четверг, 3 мая Униан.
Согласно данным департамента, среди 370 больных корью - 111 детей.
Всего с начала года в Киеве зафиксировано 722 случая заболевания корью. В течение этого периода были госпитализированы 498 человек, из них 158 - дети, 340 – взрослые. Летальных случаев не было.
Источник: Корреспондент
03.05 17:32