В Киеве выросло количество больных корью

В течение апреля в столице существенно вырос уровень заболеваемости корью – такой диагноз поставили 370 людям. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает в четверг, 3 мая Униан.



Согласно данным департамента, среди 370 больных корью - 111 детей.



Всего с начала года в Киеве зафиксировано 722 случая заболевания корью. В течение этого периода были госпитализированы 498 человек, из них 158 - дети, 340 – взрослые. Летальных случаев не было.

