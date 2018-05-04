Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая, сообщила постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка. Польша в мае приняла председательство в СБ ООН. "Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдет 29 мая", — сказала Вронецка журналистам в четверг. Последний раз ситуация на Украине обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года.

По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета "мы должны обсудить общую ситуацию на Украине". "Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи", — сказала глава польской миссии.

Она также уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.