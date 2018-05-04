Белый дом: Трамп открыт для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако никаких окончательных планов по ней пока нет. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.



По ее словам, пока еще "ничего не завершено" в деле планирования встречи лидеров двух стран. "На данный момент ничего не завершено, но, безусловно, президент [Трамп] весьма открыт для встречи с лидером России", - сказала Сандерс.



Пресс-секретарь пояснила, что "следующий крупный саммит", в котором может принять участие глава Белого дома, "вероятно, будет между президентом Трампом и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном". "Помимо этого у меня больше нет новой информации [по данному вопросу]", - заключила она.



Как проинформировала пресс-служба Кремля 20 марта, в ходе телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, а также договорились дать поручение о проработке вопроса о проведении их встречи.



Трамп с самого начала своего пребывания у власти выступал за налаживание отношений с Россией, однако за последний год отношения между Москвой и Вашингтоном неизменно ухудшаются. США неоднократно вводили пакеты санкций против РФ, а также дважды за время президентства Трампа высылали из страны российских дипломатов. Кроме того, были закрыты генконсульства РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон). Полноценной встречи лидеров двух государств до сих пор не было, они лишь дважды беседовали на полях саммитов в 2017 году: на саммите АТЭС в Дананге и на саммите лидеров Группы двадцати в Гамбурге.

