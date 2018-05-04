Земан: в Чехии производился и складировался газ "Новичок"

Нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Об этом заявил в четверг президент республики Милош Земан, выступая по телеканалу Barrandov. "Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве, - отметил он. - Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом".

Ранее глава государства дал поручение Службе безопасности Чехии (контрразведке) выяснить, имеют ли основания утверждения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что "Новичок", которым, по утверждению Лондона, были отравлены в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, мог быть произведен в Чехии. Чешская военная разведка предоставила ему справку на этот счет.



"В ноябре прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии) был протестирован нервно-паралитический яд А-230. Его количество было очень малое. После тестирования он был [полностью] уничтожен", - сказал Земан.



Этот яд, по данным чешской военной разведки, относится к семейству нервно-паралитических веществ "Новичок". Милош Земан согласен с выводами военной спецслужбы.



Между тем, глава государства не видит ничего предосудительного в том, что вещество семейства "Новичок" в малом количестве производилось и складировалось в Чехии. "У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны и ему необходимо изучать [яды], чтобы противодействовать им", - сказал президент.

