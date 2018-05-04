У Савченко из-за голодовки начались проблемы с зубами

Проблемы с зубами начались у депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, из-за объявленной с 23 марта голодовки, заявила ее сестра Вера Савченко.



Ранее в четверг Вера Савченко сообщила РИА Новости, что Надежда продолжает голодовку уже 42 дня, но вопрос о ее госпитализации не рассматривается.



"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то это проблема", — цитирует слова Веры Савченко издание "Украинская правда".



Она также сообщила, что была в четверг на допросе в СБ Украины в качестве свидетеля. "Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь депутата — ред.) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в… Российской Федерации. Это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей", — сказала она.



По ее словам, был задан вопрос, знакома ли она и ее сестра с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. "Да, мы знакомы", — сказала Вера.



Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".



По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.



Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

