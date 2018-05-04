Антисемитские лозунги на марше в Одессе: полиция завела дело

Полиция возбудила уголовное производство в связи с антисемитскими лозунгами, которые прозвучали на марше националистов в Одессе 2 мая. Об этом в четверг, 3 мая, на своей странице в соцсети Тwitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



По его словам, подобные лозунги - пещерное средневековье.



"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - написал Аваков.



По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по статье о нарушении расового, национального равноправия граждан.



Напомним, лидер Правого сектора Одессы Татьяна Сойкина во время акции националистов 2 мая призвала "очистить Украину от ж...дов".

