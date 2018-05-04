Глава Национальной службы здоровья заявил, что отсрочки медреформы не будет

Отсрочки в проведении скандальной и критикуемой реформы системы здравоохранения Украины - пока не будет.



Об этом заявил глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко в интервью Интерфаксу.



"Могут быть политические решения (по реформе здравоохранения - Прим.Ред.), но мы надеемся, что отсрочки не будет. Увы, это классический украинский вариант: если нет конечного срока, то никто не торопится", - сообщил глава Национальной службы здоровья.



По словам Петренко, отсутствие в нормативной базе Украины четких сроков реализации значительно замедляет процесс изменений.



"Из-за отсутствия конечных сроков активно не исполняется много инициатив, тот же закон об автономизации. Его первые версии предусматривали четкие сроки реализации, но сейчас он сформулирован так, что нет конечного срока, только поощрение в виде льготного периода для того, чтобы перейти из статуса бюджетного учреждения в статус некоммерческого предприятия", - сказал он, уточнив, что в 2019 году льготный период автономизации клиник заканчивается.



Петренко напомнил, что реформирование системы здравоохранения предусматривает, в частности, "этапность развертывания".



"Переходные положения четко предусматривают в 2018 году изменения на первичке, в 2019 году – на вторичке и третичке. С 2020-го года - только программа медицинской гарантий, других механизмов финансирования (всей системы здравоохранения Украины - Прим.Ред.) не будет", - сказал он.

