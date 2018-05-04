Пожар в Балаклее расследуется как халатность

По факту пожара на складе Министерства обороны Украины вблизи Балаклеи Харьковской области начато уголовное производство. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, пишет Интерфакс-Украина.



По его словам, начато производство по статье о халатном отношении к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения.



Расследование ведет Национальная полиция.



Ранее сообщалось, что взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи прекратились.



Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ. Позже сообщалось, что пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

