Bon Jovi названы худшими из всех членов "клуба" Зала славы рок-н-ролла

Группа Bon Jovi и ее лидер Джон Бон Джови, ставшие 14 апреля 2018 года членами "клуба" Зала славы рок-н-ролла (включает музыкантов, певцов, продюсеров и других представителей шоу-бизнеса, оказавших наибольшее влияние на музыкальную индустрию), названы худшей группой Зала славы.



Портал Vulture, составивший рейтинг входящих в Зал славы групп и музыкантов, поместил Bon Jovi на последнюю, 214-ю строчку, отметив, что за 30 с лишним лет группа и возглавляющий ее Джон Бон Джови не выпустили ни одного хита. Их бунтарский стиль авторы рейтинга назвали чересчур претенциозным и фальшивым.



По мнению музыкального критика Билла Уаймена, это вообще не рок-группа: "Парни из Bon Jovi не играют в рок-группе, а будто снимаются в фильме о рок-группе". Их самые популярные песни написаны не членами коллектива, а композитором Дезмондом Чайлдом, которого и надо вводить в Зал славы рок-н-ролла.









На одну позицию выше в рейтинге разместилась группа Queen, названная "самой переоцененной в истории". В США слава группы очень быстро прошла, а вновь о ней заговорили только после смерти Фредди Меркьюри.



Замыкает тройку худших коллектив Journey, появившийся в 1973 году.



В десятке худших оказались также группы Kiss (209-е место) и Red Hot Chilli Peppers (205-е).



Как объяснил свой рейтинг Билл Уаймен, он был составлен на основе того, насколько включение музыкантов в Зал славы соответствовало месту и времени, "иначе говоря, был ли вклад этих музыкантов существенным, были ли они первыми в том, что делали".



А лучшим рок-музыкантом назван Чак Берри, который скончался в марте 2017-го в возрасте 90 лет. Он, кстати, был одним из первых членов Зала славы. За ним следуют The Beatles, хотя сольное творчество одного из участников квартета - Джорджа Харрисона - стоит на 203-й строчке рейтинга. Третьим из лучших признан Боб Дилан.



В топ-10 также попали Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, группы Ramones и Nirvana, певец Бадди Холли и блюзмен Мадди Уотерс.



Отметим, что вошедшие в этом году в Зал славы рок-н-ролла британские группы Dire Straits, The Moody Blues и The Cars заняли соответственно 127, 208 и 95 места. Американская джазовая певица, пианистка и композитор Нина Симон оказалась на 148-м месте.



Включение в Зал славы рок-н-ролла - символическое признание заслуг в мире музыки. Кроме рок-музыкантов в список попадали и представители других музыкальных направлений, в том числе рэпа и поп-музыки. Многие деятели были включены в зал славы посмертно: например, Тупак Шакур - в 2017 году, спустя 21 год после гибели.