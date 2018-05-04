Лечение наркотической зависимости станет более эффективным

Исследование показало: препараты, уже одобренные для терапии ожирения и диабета 2-го типа, могут помочь в лечении кокаиновой зависимости. Как передает Medical News Today, со ссылкой на работу Университета Пенсильвании, эксендин-4 снижает тягу к наркотику. Так, грызуны с развитой наркотической зависимостью реже пытались найти кокаин при введении данного средства.



По словам экспертов, основная проблема лечения наркомании заключается в том, что человек возвращается к наркотикам (это происходит в 40-60% случаев). Эксендин-4 имитирует гормон, снижающий уровень сахара в крови и уменьшающий объемы потребления пищи. Он относится к классу средств, известных как агонисты глюкагонподобного пептида 1. Данные препараты работают за счет стимулирования рецепторов пептида. Рецепторы присутствуют в мозге и желудочно-кишечном тракте.



Благодаря работе с грызунами ученым удалось выявить ранее неизвестную роль рецепторов, с точки зрения поведения наркозависимых (поиска самого наркотика). Животные противостояли желанию найти наркотик, несмотря на наличие внешних стимулов и подсказок-ассоциаций, если им вводили эксендин-4.

