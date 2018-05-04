Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году

Нобелевский комитет объявил о том, что не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Это решение принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов. На вручение премий 2018 года в других областях это не повлияет. В 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено. Тогда будут объявлены сразу два лауреата — за 2018 и 2019 годы.



В конце 2017 года Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, начала внутреннее расследование об утечке данных, в котором подозревался муж одного из членов организации. Его также заподозрили в сексуальных домогательствах к женщинам.



По данным шведских СМИ, подозреваемым является Жан-Клод Арно — 71-летний фотограф и театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Он якобы систематически раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Шведской академии. Сам Арно все выдвинутые в свой адрес обвинения отрицает.



На фоне скандала в апреле 2018 года в отставку подала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

