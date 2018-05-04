Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»

Для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде. Об этом заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю, передает The New York Times.



Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он, уточнив, что не обладает точными данными.



Узюмджю подтвердил версию о том, что «Новичок» был использован в Солсбери в жидкой форме: эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке и «в нескольких других местах, где присутствовали пострадавшие». Он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям — именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.

