Южная Корея опровергла слухи о сокращении численности американских военных

Южная Корея не подтвердила информацию американских СМИ о том, что Вашингтон изучает возможность сокращения численности военнослужащих США, дислоцированных на Корейском полуострове, сообщает в пятницу агентство Ренхап.



Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны страны рассмотреть возможность сокращения дислоцированного в Южной Корее американского военного контингента.



"Один из высокопоставленных представителей в Совете национальной безопасности Белого дома заявил, что сообщения абсолютно не соответствуют действительности", — цитирует агентство пресс-секретаря южнокорейского президента Юн Ён Чхана.



Кроме этого, агентство также получило по электронной почте комментарий представителя Пентагона, в котором утверждалось, что "миссия в Южной Корее останется прежней, а расстановка сил не изменится".



Официальной реакции со стороны министерства обороны Южной Кореи пока нет.



В настоящее время в Южной Корее дислоцированы 28 тысяч американских военнослужащих.

