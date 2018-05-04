В РФ объяснили досмотр судов в Керченском проливе

Проверки иностранных судов в Керченском проливе проводятся в штатном режиме в соответствии с международным морским правом, заявляет пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму.



«Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс.

