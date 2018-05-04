Спецпрокурор Мюллер готовится вызвать в суд до 70 человек по делу Манафорта

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, запросил в суде Восточного округа штата Вирджиния 70 пустых форм повесток для вызова лиц на дачу показаний. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг запрос спецпрокурора.



Суд, в который подано прошение, занимается рассмотрением выдвинутых Мюллером обвинений в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в махинациях с налогами и предоставлении неполных данных о зарубежных банковских счетах.



Люди, которые получат данные повестки, должны будут явиться на заседание суда в городе Александрия 10 июля для дачи показаний. Они также будут обязаны предоставить суду определенные документы и информацию на электронных носителях. О каких данных идет речь, публично не сообщается.



Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемого РФ вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого расследования, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется "сговор против США", отмывание денег и совершение ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов".



Манафорт вошел в состав штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год. Он своей вины не признает. Суд по его делу должен начаться 17 сентября.

