По факту пожара в Балаклее открыто дело
По факту пожара на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.
Об этом заявил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, сообщает Укринформ.
«Возбуждено производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция», - подчеркнул Зубко.
По его словам, военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.
Источник: Укринформ
14:38