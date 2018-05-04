По факту пожара в Балаклее открыто дело

По факту пожара на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области возбуждено уголовное производство по статье, связанной с халатностью.



Об этом заявил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, сообщает Укринформ.



«Возбуждено производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины. Расследование ведет полиция», - подчеркнул Зубко.



По его словам, военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.

