Порошенко, Меркель и Макрон встретятся 10 мая в немецком Аахене - источник

Президент Украины Петр Порошенко встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Аахене (Германия) 10 мая. "Встреча трех состоится 10 мая в Аахене", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в администрации президента Украины в пятницу.



В этот день в Аахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая присуждена президенту Франции в 2018 году за "энергичное видение новой Европы".



Ранее А.Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции в Аахене в мае.

