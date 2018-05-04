Британцы придумали варить пиво из объедков

Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов. Об этом пишет PRI.



При изготовлении напитка используются ненужные горбушки, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также невостребованные остатки хлеба из пекарен. За счет этого пивоварам удается экономить на других ингредиентах. «Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу», — утверждает Луиза Зиан (Louisa Ziane), отвечающая в Toast Ale за брендинг и финансы.



Основатель компании Тристрам Стюарт (Tristram Stuart) возглавляет благотворительную организацию Feedback, которая борется за уменьшение количества выбрасываемых пищевых продуктов. Он рассчитывает, что прибыль Toast Ale пойдет на финансирование Feedback, однако пока пивоварня остается убыточной.

