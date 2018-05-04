Отдельным украинским банкам необходима докапитализация, - Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что отдельным украинским банкам необходима докапитализация.
Об этом говорится в отчете агентства "Украинские банки: 2017 результаты".
Агентство констатирует улучшение платежеспособности украинских банков, в то же время сообщает, что некоторые финучреждения нуждаются в дальнейшей докапитализации.
Показатели платежеспособности банков в значительной степени восстановлены: к концу первого квартала 2018 года большинство из 25 крупнейших банков, контролирующих более 90% активов сектора, соответствовали нормативу достаточности капитала (10%).
Уровень проблемных активов банков, по данным Fitch, все еще остается высоким - на уровне около 56% к концу первого квартала 2018 года.
Это преимущественно старые кредиты, реструктуризация которых обычно проходит медленно и часто утруднена правовыми аспектами процесса банкротства заемщика.
Отмечается, что банки с государственным и иностранным капиталом сохраняют доступ к дополнительному капиталу, если такой потребуется, тогда как банки с частным капиталом имеют ограниченный доступ, и в некоторых случаях могут даже занижать кредитные убытки.