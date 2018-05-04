Отдельным украинским банкам необходима докапитализация, - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что отдельным украинским банкам необходима докапитализация.



Об этом говорится в отчете агентства "Украинские банки: 2017 результаты".



Агентство констатирует улучшение платежеспособности украинских банков, в то же время сообщает, что некоторые финучреждения нуждаются в дальнейшей докапитализации.



Показатели платежеспособности банков в значительной степени восстановлены: к концу первого квартала 2018 года большинство из 25 крупнейших банков, контролирующих более 90% активов сектора, соответствовали нормативу достаточности капитала (10%).



Уровень проблемных активов банков, по данным Fitch, все еще остается высоким - на уровне около 56% к концу первого квартала 2018 года.



Это преимущественно старые кредиты, реструктуризация которых обычно проходит медленно и часто утруднена правовыми аспектами процесса банкротства заемщика.



Отмечается, что банки с государственным и иностранным капиталом сохраняют доступ к дополнительному капиталу, если такой потребуется, тогда как банки с частным капиталом имеют ограниченный доступ, и в некоторых случаях могут даже занижать кредитные убытки.

