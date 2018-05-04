Госкомтелерадио Украины инициирует введение санкции против 35 российских издательств

Государственный комитет по вопросам телерадиовещания Украины (Госкомтелерадио) подготовил предложения Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении специальных экономических санкции в отношении российских издательств из-за "антиукраинской деятельности". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета.



"Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических лиц Российской Федерации, производящих и распространяющих на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания", - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что подготовили список из издательств, "в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер". В него внесены 35 издательств, в том числе "Эксмо", "АСТ", "Вече", "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф" и другие.

