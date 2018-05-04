Папа Римский решил продать свой Lamborghini

Папа Римский Франциск принял решение продать свой автомобиль Lamborghini Huracan. Об этом пишет Esquire.



Отмечается, что созданную для понтифика белую машину, которая может достигать скорости около 320 км/ч, папа Римский продаст на аукционе, а большая часть вырученных средств пойдет на помощь иранскому городу Ниневия. Организаторы торгов рассчитывают выручить за машину от $303-425 тыс.



В 2017 году сообщалось, что понтифику подарили украшенный золотом Lamborghini.

