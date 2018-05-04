Почти 200 человек в Украине с начала года погибли на воде

В течение 2018 года на водных объектах страны погибли уже 194 человека. Об этом во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по предотвращению и противодействию массовым пожарам в лесах, на торфохранилищах и сельхозугодьях в летний период сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.



"За 4 месяца 2018 года 194 человека погибли на водных объектах страны. Это на 21 человек больше, чем в предыдущие годы. Спасены на водных объектах 206 человек, из них 12 детей", - сообщил Чечеткин.

