Пятничное

Очень насыщенные деньки пошли. Даже трудно свести все в одну целостную картину, поскольку события настолько разноплановые, что их можно лишь красиво упорядочить в виде рейтинга. Пять самых ярких новостей, не считая всеобщего зомби-апокалипсиса. Как-то так. На первом месте со значительным отрывом находится сухая трава многострадальной Балаклеи. Она по-прежнему контролируемо тлеет и взрывается. «Наблюдаются отдельные взрывы низкой интенсивности». Население не эвакуируется, поскольку люди там живут опытные, сами уехали.



Сначала писали про «плановое уничтожение неразорвавшихся с прошлого дня рождения Петра Алексеевича снарядов». Танк неудачно, но планово и контролируемо наехал на какой-то ящик, тот и е…л. Загорелась трава. Позднее, когда паника достигла «Фейсбука» и забила тему #челюстьнайема, вмешались компетентные лица из МО. Они высмеяли версию о танке и авторитетно заявили, что никаких подрывных работ на территории арсенала не велось и не ведется. Тем временем канонада усилилась, и обострился вопрос: а как так получилось, что после блестящей спасательной операции, организованной премьером Гройсманом во время прошлого контролируемого пожара, осталось столько неразорвавшихся снарядов?



Ведь на всех телеканалах страны восхищались тщательной зачисткой местности, показывали собак с саперами, которые внимательно все вынюхивали и временами закидывали лапу. Даже делегация американских военных приехала и выразила полное восхищение профессиональными действиями спасателя Гройсмана. Да, тот самый странно жужжащий беспилотник ГРУ ГШ МО РФ, который осуществил диверсию, так и не нашли. Но есть три свидетеля, показавших под присягой: был беспилотник! Один даже довольно точно воспроизвел его жужжание. Когда протрезвел. Или до того? Не важно.



Очередные посты Ульяны «остеохондроза не существует» и «месячные это нормально» успешно рвут аудиторию на мелкие части. По ходу, Супрун поставила перед собой цель просветить отсталую африканскую нацию насчет холодных полов, перекиси водорода и других пережитков тяжелого советского наследия

ДНК нации в количестве примерно одной чайной ложки, хлорид кальция, который поможет сделать из молока твердую гашишеобразную массу, отделенные от белков яйца девственной курицы, заменитель сахара с непроизносимым названием, масло горной ласточки, получаемое на закате солнца и куча других труднодоступных ингредиентов

По странному стечению обстоятельств повторные «прогнозируемые взрывы травы» на арсенале совпали с другим профессиональным праздником верховного главнокомандующего – Днем кондитера. Не исключено, что сепаратистское отребье, одетое в красные кроссовки, умышленно подожгло траву с помощью шашлыков. Ну не самих шашлыков, а костра для их приготовления. Полиция, спасатели и другие заинтересованные лица проявили себя с лучшей стороны. Ситуация была взята под «особый контроль» и остается под ним до сегодняшнего дня. Благодаря четким и последовательным действиям по ликвидации очагов возгорания они (очаги) увеличились. Поэтому повторные пожары в Балаклее занимают первую строчку нашего информационного хит-парада.На вторую строчку опустилась тема про зверское избиение лидера евромайдана Мустафы Найема представителями чеченской диаспоры. Полный отчаяния пост Мустафы – «полицию, кажется, купили» – вызвал довольно вялую реакцию даже в среде еврооптимистов. Неожиданно популярной стала версия адвоката Саида, Магомеда и так далее, который обвинил депутата в запугивании юных и робких детей. Подрезал, стал обзывать расистскими кличками, махал корочками, хвастался дружбой с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и ожидаемо получил в дыню. Скромные чеченские студенты стали очень популярными, а попытки Мустафы выставить их «животными» встречают осуждение. Что-то сломалось в механизме воспроизводства майданов, поскольку никто не проводит флешмобов в поддержку Найема, не видно хэштегов #жесуинайем, и даже бывший советник Авакова Геращенко явно подустал от постоянного скулежа еврооптимиста. Тем не менее, группа поддержки реформатора полиции как бы есть, и она требует немедленной реакции на случившееся президента Украины, а также созыва внеочередного заседания Совета безопасности ООН и проведения экстренных дебатов в ПАСЕ. Мустафа как может спасает свой имидж борца, рассказывает о второй драке, которая не попала на камеру. Он гонял обидчиков по всему Бессарабскому рынку, периодически применяя приемы секретной борьбы горных таджиков. Довольно часто Найем оказывался на асфальте, и его «ощутимо пинали ногами». Но интерес к теме европейского поведения на дорогах резко снизился. Только вторая строчка рейтинга. Мустафа, без обид.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе медицинской реформы е…лась наглухо и поэтому постоянно занимает лидирующие позиции в топе событий нации.Очередные посты Ульяны «остеохондроза не существует» и «месячные это нормально» успешно рвут аудиторию на мелкие части. По ходу, Супрун поставила перед собой цель просветить отсталую африканскую нацию насчет холодных полов, перекиси водорода и других пережитков тяжелого советского наследия. Оказывается, во время месячных женщина может заниматься тяжелым физическим трудом и вообще ни в чем себя не ограничивать. Уверенное третье место. Если Ульяна будет продолжать в том же духе, то станет самым известным в Украине медиком-просветителем. Возможно, ее даже забальзамируют, как Пирогова.На четвертом месте «лидерка» одесских «правосеков» Татьяна Сойкина с извинениями насчет «жидов». В ответ на возмущение широкой еврейской общественности, которая обвинила Сойкину в антисемитизме, «лидерка» вынуждена была публично раскаяться. Все просто: есть евреи и «жиды». Первые очень хорошие, добрые и отзывчивые люди. Ее реплика «Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам!» относилась именно ко второй категории. «Жиды», по наблюдениям Сойкиной, вовсе не являются евреями, а как раз наоборот – олигархами. Вот с ними Таня вместе с побратимами будет бороться до последнего еврея, которые являются дружественной нацией. Ни убавить, ни прибавить.На пятом месте Юлия Тимошенко с ее рецептом адских сырников. Кыцюндер решила попробовать себя в роли фуд-блоггера и опубликовала на ни в чем не виноватом сервисе «Ю-тюбе» секретный семейный рецепт сырников. Сделать их будет очень непросто. Для этого понадобится: ДНК нации в количестве примерно одной чайной ложки, хлорид кальция, который поможет сделать из молока твердую гашишеобразную массу, отделенные от белков яйца девственной курицы, заменитель сахара с непроизносимым названием, масло горной ласточки, получаемое на закате солнца и куча других труднодоступных ингредиентов. Жрать это, скорее всего, невозможно, но троллинг президента с Днем кондитера зачетный. Приветствую желание Кыцюндера как-то обновить свой имидж. Думаю, ей стоит забабахать авторскую спортивную программу «В ж...пу «Рошен», сжигай калории». Аллес.