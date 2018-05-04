Bitcoin за сутки подорожал почти на 6%

Криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала на 5,95% до 9,768 тыс. долларов.



Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на пятницу составляет 166,1 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 9,6 млрд долларов.



Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 78,5 млрд долларов.



Отмечается, что в целом уже получено 17,014 млн монет Bitcoin.

