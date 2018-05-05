Российские пограничники задержали в Черном море украинское судно

Российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское пограничное управление ФСБ. Сторожевой корабль "Аметист" задержал судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков) западнее мыса Тарханкут.

Как сообщили в ФСБ, украинские рыбаки ловили с помощью сетей калкана (рыбу семейства камбалообразных).



Судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым. У задержанных изъяли несколько километров сетей. Пограничники подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с международным морским правом.



У задержанного судна не было разрешения на пересечение украино-российской границы, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".



"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или двенадцатимильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", — пояснил он.



По его словам, украинские пограничники не знают, каким образом судно нарушило государственную границу. Слободян предположил, что, "скорее всего, капитан судна принял такое решение и нарушил границу Украины, отправившись туда, где, по его мнению, будет лучший улов".



По мнению украинской стороны, максимум, что может ждать экипаж в России, — это привлечение к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.



Украинский МИД, со своей стороны, отметил, что в последнее время заметно увеличилось число случаев задержания украинских моряков за границей.



Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.



Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя задержание украинского судна, подчеркнул, что действия рыбаков будут оцениваться строго в рамках закона — в отличие от того, как действовал Киев в отношении моряков задержанного российского судна "Норд".



Политолог оценил усиление мер безопасности в Керченском проливе

"Нужно действовать жестко и в рамках закона. Этим наши пограничные и специальные службы отличаются от аналогичных на Украине, которые могут себе позволить в нейтральных водах задерживать и предъявлять обвинения рыбачащим на легальных основаниях гражданам России", — сказал Полонский РИА Новости.



Судьбу задержанных рыбаков, считает Полонский, также следует определять в рамках российского законодательства и разбирательства по существу. "Надо установить, на каком основании, причины, почему они осуществляли незаконный лов в экономической зоне России и дать оценку исключительно в рамках закона", — сказал вице-премьер.



Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, предложил обменять украинское судно на экипаж захваченного пограничниками Украины сейнера "Норд".



"Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж", — сказал депутат.



По его мнению, обменять нужно не только членов экипажа, но и суда. "Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань", — подчеркнул Шеремет.



В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России. Сейнер отконвоировали в Бердянск.



На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых моряков приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.



В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.



Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.



Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.



На этой неделе украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра.



Так, утверждает украинское ведомство, только 30 апреля российские пограничники остановили в Керченском проливе два теплохода, которые шли на Украину из Греции и Израиля, а на следующий день — судно из Италии.



В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало, отметили в ведомстве, пояснив, что погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.



Кроме того, проверки препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.



При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. Их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

