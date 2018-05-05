Националисты намерены сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

"Организация украинских националистов" подала заявку на шествие в Киеве 9 мая, сообщили РИА Новости в городской мэрии.



Столичная горадминистрация зарегистрировала соответствующее обращение движения, акция запланирована с 09:00 до 21:00. Отмечается, что ее цель — "общественное патрулирование улиц для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева".



Кроме того, в мэрии зарегистрировали заявки нескольких гражданских организаций. Во время этих акций ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру Киева и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы. Аналогичные заявки также подали и некоторые политические партии.



Акция "Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы. Это шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников.

