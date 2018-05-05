В СФ пообещали пресекать акции украинских националистов на Крымском мосту

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут жестко пресекаться. "Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями", — написал Клинцевич в Facebook.

"Ни одна нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!", — добавил сенатор.



Ранее лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер с надпись о принадлежности Крыма Украине или экстремистскими лозунгами. Он добавил, что члены ОУН в дальнейшем планируют организовать акции в Крыму.



На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Среди прочего он предложил фиксировать все транспортные средства, которые будут проезжать по мосту, и вводить против их владельцев санкции.

