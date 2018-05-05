С воскресенья на Украине немного посвежеет

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления, хотя дождей будет очень мало; юго-восточная половина останется в жаркой воздушной массе, а на северо-западе, куда распространится более прохладный воздух из Центральной Европы, дневная температура снизится, сообщает Укргидрометцентр. В основном будет без осадков, лишь на Прикарпатье и в северо-восточных областях кое- где небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в южных и восточных областях 27-30°; в западной части ночью 7-12°, днем 16-21°.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 мая самая высокая температура днем была 29,7° в 1954г., самая низкая ночью -2,0° в 1915г.



7 мая на Украине местами кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в западных областях без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 13-18°, днём 23-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днём 20-25°, в большинстве западных областей ночью 4-9° тепла, днём 14-19°.



В Киеве в понедельник местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



5 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.

