Полиция Майорки разыскивает водителя, игравшего на гитаре за рулем

Полиция испанского острова Майорка пытается разыскать водителя, который играл на гитаре и одновременно вел автомобиль на автостраде, сообщает The Local.



Водителя черного Renault Megane с британскими номерными знаками и правым рулем засняли на видео местные автомобилисты на шоссе между городами Пальма и Инка. Судя по всему, водитель играл на гитаре, придерживая руль коленями.



Ролик был выложен в Сеть и привлек внимание полиции острова, которая начала розыск автомобилиста. За такую проделку его могут обвинить в опасном вождении, что грозит штрафом минимум 500 евро и шестью штрафными пунктами, пишет издание.



Возникло предположение, что этот водитель является подданным Соединенного Королевства, прибывшим на курортный остров со своим авто. На Майорке движение транспорта левостороннее, а в Британии - правостороннее, и подавляющее число автомобилей - праворульные. При этом штрафы за нарушение правил дорожного движения на Майорке очень высокие, о чем предупреждают всех туристов, собирающихся посетить этот остров.



