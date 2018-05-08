Полиция Майорки разыскивает водителя, игравшего на гитаре за рулем
Полиция испанского острова Майорка пытается разыскать водителя, который играл на гитаре и одновременно вел автомобиль на автостраде, сообщает The Local.
Водителя черного Renault Megane с британскими номерными знаками и правым рулем засняли на видео местные автомобилисты на шоссе между городами Пальма и Инка. Судя по всему, водитель играл на гитаре, придерживая руль коленями.
Ролик был выложен в Сеть и привлек внимание полиции острова, которая начала розыск автомобилиста. За такую проделку его могут обвинить в опасном вождении, что грозит штрафом минимум 500 евро и шестью штрафными пунктами, пишет издание.
Возникло предположение, что этот водитель является подданным Соединенного Королевства, прибывшим на курортный остров со своим авто. На Майорке движение транспорта левостороннее, а в Британии - правостороннее, и подавляющее число автомобилей - праворульные. При этом штрафы за нарушение правил дорожного движения на Майорке очень высокие, о чем предупреждают всех туристов, собирающихся посетить этот остров.
La Guàrdia Civil no aconsegueix identificar el conductor d'un cotxe que el manava mentre tocava la guitarra per l'autopista d'Inca https://t.co/XUQe5xib4j pic.twitter.com/4PJ5LZc7A8— IB3 Notícies (@IB3noticies) 2 мая 2018 г.