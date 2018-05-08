Исследователи перевернули стандартное представление о чае

Чай - один из самых популярных напитков в мире. Он считается чрезвычайно полезным за счет содержания антиоксидантов. Однако мало кто знает, что не все продукты сочетаются с чаем, передает "VistaNews.RU". Суть в следующем: если данные продукты попадут в организм вместе с чаем, они потеряют свои полезные свойства.



По словам экспертов, к данным продуктам относятся сахар, мед, молоко, лимон. Примечательно, чай с лимоном и медом считается чрезвычайно полезным, особенно в период простуды. Проблемы создает температура чая. Если чай горячий, все полезные вещества в лимоне просто разрушатся. В свою очередь, молоко снижает уровень антиоксидантов в самом чае. Сахар и чай вообще представляют плохое сочетание - проблему создают углеводы.



Кстати, в исследовании, проведенном учеными из Пекинского университета, приняли участие 50 человек. Часть добровольцев перед выполнением задания попросили выпить половину стакана воды, а остальных - чашку черного чая. Потом участники должны были придумать креативный дизайн строительных блоков и название для нового ресторана.



Креативность добровольцев и предложенный ими дизайн оценивала другая группа людей. Исследование показало: в первом задании участники, которые пили чай, набрали 6,54 балла, а те, кто пил воду, - только 6,03 балла. Во втором задании добровольцы, которые пили чай, тоже лидировали. Они набрали 4,11 балла, а вторая группа - 3,78 балла. Участники, выпившие чай, мыслили креативнее.



Как известно, чай содержит кофеин и теанин. Они способны повысить концентрацию, но действовать начинают не сразу. Поэтому исследователи связывают положительный эффект с тем, что благодаря употреблению чая повышается настроение. Кстати, у чая есть и другие плюсы.

