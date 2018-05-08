Путин назвал тезис "Россия для людей" своим ключевым ориентиром

В России должны быть обеспечены возможности для самореализации каждого человека, а в обществе в целом - сформирована атмосфера взаимной поддержки и доверия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации.



"Наш ориентир - это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека", - сказал глава государства. Он отметил, что в обществе должна быть сформирована атмосфера взаимной ответственности, поддержки и доверия.



Президент также добавил, что Россия должна быть современной и динамичной, смело принимать вызовы времени, потому что история не прощает расслабленности. По словам президента, России нужны прорывы во всех сферах жизни, а на это способно только общество без "дремучего охранительства" и "бюрократической мертвечины".



Глава государства убежден, что такие понятия как репутация, честь, отзывчивость и открытость должны быть нормой жизни для представителей всех уровней власти.



Россия должна идти в ногу с глобальными переменами и оставаться открытой к диалогу, добавил Владимир Путин.



По его словам, безопасность и обороноспособность РФ обеспечены, и этому и впредь будет уделяться внимание.



В своей речи на церемонии инаугурации президент заявил, что рассчитывает на "дерзновенность" молодежи и ее способность стать лидерами перемен. Кроме того, Владимир Путин обещает уделить особое внимание поддержке материнства и детства.

