ФУПанутые

Эта печальная, генетически правильная и даже апокалиптическая история интересна очень ограниченному кругу лиц. Знаете, есть такие специфические темы, которые малопонятны или вообще непонятны абсолютному большинству аудитории. Какие-то разборки на малоизвестном форуме, безумный срач двух модераторов с признаками острой фазы шизофрении. Ну вот кому это интересно? После долгих колебаний я все же решился потрогать данное пахучее, правильной расовой консистенции дерьмо специально взятой палочкой.



Для меня «Форум «Украинской правды» (далее – ФУП) является своего рода маркером настроений в дурдоме. Это крайне репрезентативная выборка пользователей, которые прошли суровый кастинг на предмет своей полной е...сти. Путем длительной очистки ФУПа от любых людей с признаками интеллекта с помощью бана удалось получить кристально чистый выводок интернет-дрочеров, генерирующий поистине сказочный контент. Это «соль патриотической нации» в чистейшем, первозданном виде. Как моча молодого поросенка. Или колумбийский кокс до того, как его начали бодяжить на Туровской.



По натуре я социопат, и мне очень нелегко дается общение с нынешними «лидерами общественных мнений», «носителями патриотического креатива», различными параноидальными личностями, которых принято называть «волонтерами», «активистами» и «антикоррупционерами». ФУП значительно облегчает мою работу, предоставляя богатейший срез окончательно повернутых и впавших в экстаз нациотворчества типажей. Не надо париться, отслеживая реакцию «носителей свидомости» на то или иное событие, явление, тенденцию и так далее. Достаточно открыть ФУП, и вы получите развернутую клиническую картину, значительно более яркую, чем все ваши самые смелые ожидания. Очень удобно. В одном месте собрано в концентрированном виде все доступное в этой стране безумие. Не надо шариться по «Фейсбуку», выискивая наиболее репрезентативные паблики, читать коменты и так далее. Два модератора ФУПа – тернопольский рагуль-алегарх «Слав» и «Света Бикова», «африканский еж» или просто «Ежиха» – проделали колоссальную работу по разделению дерьма по сортам и достигли фантастических результатов. Получилась великолепная помойка, «генерирующая» исключительный по своей пи...сти контент. Просто аплодирую стоя!



В далеких «нулевых» я был зарегистрирован на ФУПе под ником «Alexander Zubchenko». Была чудесная возможность отследить реакцию на материалы. Если возникал лютый срач, значит, «высер» удался. Но справедливости ради отмечу, что на тот период на ФУПе было довольно много адекватных пользователей. Потом был, естественно, бан. Честно, не помню за что



В начале мая застарелый, как хорошо запущенный сифилис, денежный конфликт между «Славом» и «Ежихой» дошел до точки бурного выделения газов. Алегарх задокументировал свои переговоры с «Биковой», которая вымогала у него примерно десять тысяч долларов. То ли за продолжение модераторства, то ли за сдачу форума в собственность

Не то чтобы меня постоянно тянет рыться в отходах псеводинтеллектуальной деятельности двухсот-трехсот прошедших суровейший отбор юзеров. Это, скорее, инструмент для анализа. Многим нормальным людям даже в голову не придет так реагировать на повестку дня. Даже мне, уже столько лет занимающемуся исследованием «политикума», практически невозможно предугадать реакцию «истинно свидомого». Тут необходимо особое сочетание хромосом, вышиванок, разнообразных травм в детстве, бытового и иного насилия в семье, алкоголь, кокс, припадки, сочетание месячных и остеохондроза. Ну не дано мне мыслить так неадекватно. Зато чтение ФУПа действительно побуждает к творчеству.К примеру, именно там я почерпнул глубочайшую мысль о том, что «Крымский мост построен в павильонах «Мосфильма». Сделанный на основе данного форумного шедевра материал вызвал лютую реакцию в российских СМИ. Попытка пошутить была воспринята как проявление конченого дебилизма. И я совершенно не осуждаю тех, кто обзывал меня разными нехорошими словами. Им тоже не дано понять, каково это: мыслить и жить в системе шизофренических координат.В далеких «нулевых» я был зарегистрирован на ФУПе под ником «Alexander Zubchenko». Была чудесная возможность отследить реакцию на материалы. Если возникал лютый срач, значит, «высер» удался. Но справедливости ради отмечу, что на тот период на ФУПе было довольно много адекватных пользователей. Потом был, естественно, бан. Честно, не помню за что. Еще и еще. И, наконец, пользователь с ником «Pravda» написала мне какое-то грозное послание, после чего бан стал длиться вечно.Тем не менее, привычка ходить на ФУП осталась. Скажу больше: работа модераторов по выведению истинно национального генерирующего контента привела к тому, что образовался целый альтернативный форум. Его так и назвали «Zugunder: форум для забаненных». Сегодня он по посещаемости ничуть не уступает «материнскому паблику». Возможно, даже превосходит. Знающие товарищи могут меня поправить, если что. Вы представляете себе масштабы селекционной работы, проведенной модераторами?Особый, самый клинический период на ФУПе начался после того, как владелица базового сайта Алена Притула отдала площадку в руки «Светланы Биковой». То ли она «узбечка», то ли просто крайне нервное существо – не знаю. Притула поступила недальновидно, поскольку теперь довольно бурный ручеек информационного дерьма целенаправленно капает как на «УП», так и на аудиторию данного издания, считающегося рупором Госдепа. Опять-таки не важно, как все было на самом деле, но в какой-то период с подачи «африканского ежа» на ФУПе появился эталонный тернопольский рагуль –алегарх «Слав». У него какое-то бетонное производство в Тернополе и «Порше-Кайен». Для полноты ощущений эталон украинского рагулизма захотел поучаствовать в информационной жизни нации.За скромную сумму и туманные обещания «Бикова» дала ему кнопку модератора, и Слав развернулся во всю мощь своей большой свидомой души. Именно он ввел такой потрясающий «чекинг-опрос» при регистрации на ФУПе, как «чей Крым?». Предполагалось, что 99,9 процента «ватников», «москалей» и «кацапов» отсеются уже на этом этапе. Это были чудесные времена, когда работа по взращиванию клинически чистого генетического материала закипела вовсю.К сожалению, в начале мая застарелый, как хорошо запущенный сифилис, денежный конфликт между «Славом» и «Ежихой» дошел до точки бурного выделения газов. Алегарх задокументировал свои переговоры с «Биковой», которая вымогала у него примерно десять тысяч долларов. То ли за продолжение модераторства, то ли за сдачу форума в собственность. Это был прекрасный взрыв пуканов в замкнутом пространстве. В процессе выяснения отношений оказалось, что посещаемость форума из-за долб...ма «Слава» падает, «Бикова» ворует волонтерскую помощь, поскольку купила себе новый холодильник и сломала свою машину, а также масса других подробностей. Они никому, естественно, не интересны. Хотя видео-чат со «Славом», который обливает дерьмом свою бывшую, доставляет. Но только тем, кто в курсе этой специфической темы.Так вот: мне реально обидно. Существует довольно высокая вероятность того, что традиционно пугливая Алена навсегда удалит и «Слава», и «Бикову», попросту выпилив их из форума. Может грохнуть и сам ФУП, поскольку собственностью «УП», точнее, Мирославы Гонгадзе довольно интересно распоряжаются с помощью передачи прав в иные руки за деньги. И где роль Алены в этой истории? Какова ее доля от монетизации «генерирующего контента»? Плюс могут заинтересоваться налоговая, кураторы. Ни в коем случае нельзя допустить подобного развития событий! Да, все идет в каноническом ключе: неистовые патриоты и волонтеры оказываются негодяями с российскими паспортами, курируемыми ФСБ. На ФУП сейчас даже заходить страшно. Там все настолько неадекватно из-за десятки баксов, что он стремительно теряет свою основную ценность – репрезентативность выборки дол...ебов. Мне что теперь, по всему «Фейсбуку» рыскать, выискивая наиболее свидомые площадки? Поэтому требую разбанить «Слава» и «Ежиху», поскольку не собираюсь делать за них их грязную работу. ФУП за десятилетия превратился в случай, который будут описывать в учебниках по психиатрии. В этом нет никакого сомнения. Речь идет о достоянии нации. Именно так. Ну, какая нация, такое достояние. Тут уже ничего не поделаешь. И напоследок полезные для специалистов ссылки: