Участнице нападения на "киборга" в Киеве объявили о подозрении

В понедельник, 7 мая, в Киевской местной прокуратурой № 7 сообщили о подозрении 25-летней женщине, которую подозревают в том, что она вместе с сообщниками в Киеве напала на участника АТО Дмитрия Иващенко (позывной Вербич).



Об этом на своей странице в Facebook сообщает прокуратура Киева.



"Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).



В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы", - говорится в сообщении.

