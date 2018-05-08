Инаугурация Путина стала лидером по поисковым запросам на Украине

В понедельник, 7 мая, в поисковых запросах жителей Украины лидирует запрос "инаугурация Путина 2018".



Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends по состоянию на 12:00.



Согласно анализу Google, большая часть украинских интернет-пользователей, которых интересовала инаугурация президента РФ проживают в Крыму, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.



Напомним, что сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

