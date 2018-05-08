Под Киевом школьник зарезал товарища

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний ученик смертельно ранил ножом своего 15-летнего приятеля. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.



Инцидент произошел в местном кафе, где компания молодежи провожала в армию знакомого.



"Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи. 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу", - говорится в сообщении.



Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Отмечается, что люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему, но врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня.



На месте трагедии правоохранители изъяли орудие преступления – раскладной нож.



По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве.



Парня задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается.

