Париж и Берлин полны решимости спасти соглашение по иранскому атому

Франция и Германия полны решимости спасти соглашение по иранскому атому. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.



"Мы полны решимости спасти это соглашение", - сказал Ле Дриан, воздержавшись от прогноза относительно того, выйдут США из соглашения 12 мая или нет. Со своей стороны Маас отметил, что сделка с ИРИ делает безопаснее регион и мир. "Мы не считаем, что нет какого-либо убедительного основания для выхода из этого соглашения", - сказал он.

