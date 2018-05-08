КМИС: в Раду проходит 8 партий

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в середине апреля, 5%-й барьер преодолели бы 8 политических партий.



Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 19 апреля 2018 года, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине апреля, то 8,5% респондентов проголосовали бы за ВО "Батькивщина", 6,8% – за "Гражданскую позицию", 6,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,8% – за "Блок Петра Порошенко", по 5,5% – за партию "За життя" и "Оппозиционный блок", 5,1% – за партию Святослава Вакарчука (таковая в настоящее время не зарегистрирована), 5% – за партию "Слуга народа".



В то же время 12,3% опрошенных заявили, что не будут участвовать в голосовании, 23,1% не определились с выбором, 4,1% вычеркнули бы все партии или испортили бюллетень.



"Из этих партий больше чем другие, учитывая статистическую ошибку, имеет ВО "Батькивщина". Следующие 7 партий имеют поддержку, которая отличается практически в рамках погрешности, то есть эти политические силы скорее "делят" второе место", - сказано в комментариях КМИС к результатам опроса, которые раздали журналистам на пресс-конференции в понедельник в Киеве.



Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании на парламентских выборах, 14,4% респондентов ответили, что проголосовали бы за ВО "Батькивщина", 11,5% – за "Гражданскую позицию", 11,4% – за Радикальную партию О.Ляшко, 9,9% – за партию "Блок Петра Порошенко", по 9,3% – за партию "За життя" и "Оппозиционный блок", 8,6% – за партию Святослава Вакарчука, 8,4% – за партию "Слуга народа".



В то же время 12,3% опрошенных заявили, что решили не участвовать в голосовании, еще 23,1% не определились с выбором, а 4,1% респондентов вычеркнули бы все партии или испортили бюллетень.



В рамках проведенного исследования методом личного интервью было опрошено 2004 респондента старше 18 лет, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных правительству страны территорий с 4-х уровневой статистической погрешностью. Статистическая погрешность составляет 1,4-3,3% в зависимости величины показателей.

