Импорт угля на Украину вырос на 54%

Украина за четыре месяца текущего года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 53,9%, до 7,437 млн т. По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму $1,4 млрд , что на 30,3% больше, чем в январе-апреле 2017 года.



По данным ведомства, из РФ поступил уголь на $643,58 млн (доля в импорте 64,08%), из США – на $288,411 млн (28,72%), Канады – на $48,365 млн (4,82%), других стран – на $24,003 млн (2,39%).



За отчетный период Украина экспортировала 43,491 тысяч тонн каменного угля и антрацита на $7,819 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на $3,201 млн, Венгрию – на $0,011 млн, другие страны – на $0,01 млн.



Напомним, в прошлом году на Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта.

