Украинцев волнует не возврат Крыма, а прекращение войны

Главным требованием к власти украинцы назвали окончание войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС). Также, по мнению украинцев, из предложенного перечня проблем первоочередными для Украины являются: прекращение войны на Востоке (61,7% опрошенных считают считают проблему одной из топ-3 первоочередных), создание рабочих мест (33,5% опрошенных), повышение зарплат и пенсий (31,9%), преодоление коррупции (29%), а также снижение тарифов на коммунальные услуги (19,1%).

При этом мизерное количество украинцев считают важным возвращение Крыма, рост боеспособности армии и повышение статуса русского языка.



В опросе приняли участие 2004 совершеннолетних жителя Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.







