Грицак обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российских военных в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году.



По его словам, СБУ передаст в Международный суд ООН записи якобы перехваченных телефонных разговоров. "Речь идет о трагических событиях, которые произошли в Мариуполе в связи с обстрелом района Восточный, которые имели место 24 января 2015 года", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.



"Операцией с территории России руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС России, генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС России Александр Цаплюк (позывной "Горец"), координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС России Максим Власов (позывной "Югра")", — утверждает глава СБУ.



Грицак отметил, что 11 людям предъявлено подозрение, четверо из них — граждане Украины, остальные — россияне. Все они объявлены в розыск, кроме того, планируется привлечь Интерпол. Он добавил, что Киев передаст в Международный суд ООН все материалы по иску до 12-14 июня.



Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".



Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали абсолютной чушью, которая не поддается никакой критике.

