Медведев в Госдуме назвал кандидатов в свое будущее правительство

Исполняющий обязанности премьера-министра РФ Дмитрий Медведев обнародовал имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической политики, промышленности, региональной политики, ВПК и сельского хозяйства. Часть кандидатов занималась этими же направлениями в предыдущих правительствах, а часть - впервые вошла в правительство.

Исполняющий обязанности премьера-министра РФ Дмитрий Медведев обнародовал имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической политики, промышленности, региональной политики, ВПК и сельского хозяйства. ТАСС рассказывает о предложенных кандидатурах и отраслях, которые они будут курировать.



Некоторые предложения кандидата в премьеры вызывали заметное удивление участников встречи, однако почти все потенциальные заместители главы правительства имеют профильный опыт в тех сферах, за которые им предстоит отвечать. Вице-премьерами должны стать нынешний министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, нынешние вице-премьеры Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, заместитель министра обороны Юрий Борисов, полпред в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и глава контрольного управления президента Константин Чуйченко.



Среди нынешних заместителей премьера, которых не назвал Медведев в качестве кандидатов на аналогичные должности в новом правительстве, - пять человек: Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин. Кандидат в премьеры не сообщил, чем займутся эти чиновники.



При этом почти ни одна из "утечек" о новом составе правительства, активно обсуждавшихся в прессе и телеграм-каналах в предыдущие дни, не нашла подтверждения.



В качестве кандидатуры первого вице-премьера по экономике и финансам Медведев назвал нынешнего и.о. главы минфина Антона Силуанова. Он известен как сторонник жесткой бюджетной дисциплины и приверженец строгой финансовой политики в отношении регионов. Поэтому новая должность станет для него определенным вызовом в условиях, когда в опубликованном в понедельник указе о долгосрочных целях развития страны до 2024 года поставлены амбициозные цели, добиться которых невозможно без роста бюджетных расходов, прежде всего, на социальные нужды.



При этом Силуанов также имеет репутацию давнего соратника бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который в настоящее время возглавляет Центр стратегических разработок и считается одним из главных разработчиков экономической программы нового правительства. Таким образом, присутствие Силуанова в качестве первого "экономического" вице-премьера может обеспечить более эффективную реализацию ряда предложений Кудрина, которые уже представлены президенту.



В предыдущем правительстве должность первого вице- премьера по экономике занимал Игорь Шувалов, который курировал экономическую политику еще в правительстве Путина 2008 - 2012 года.



Куратором здравоохранения и пенсионной системы станет глава Счетной палаты Татьяна Голикова, которая в правительстве Путина 2008 - 2012 годов возглавляла министерство здравоохранения и социального развития. Для нового правительства вопросы, которые перейдут в ведение Голиковой, должны стать ключевыми: именно в социальной политике, образовании, здравоохранении и вопросах роста продолжительности жизни кабинету до 2024 года предстоит добиться главных прорывов.



Прежний куратор социальной сферы в качестве вице-премьера Голодец должна сохранить прежний статус. Однако к ее сфере теперь будут отнесены спорт и культура. Это предложение Медведева вызвало нескрываемое удивление у депутатов и даже шум в зале.



"А почему нет? Вы считаете, что женщина к спорту не способна? Я думаю, это хорошо", - парировал кандидат в премьеры.



Также бурную реакцию депутатов вызвало предложение назначить вице-премьером по строительству и региональной политике экс-министра спорта и "спортивного" вице-премьера в прежнем правительстве Виталия Мутко.



Однако прежний опыт Мутко не противоречит будущей должности - он курировал сначала возведение спортивных объектов для Олимпиады в Сочи 2014 года, а затем взял на себя ответственность за возведение спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, одного из самых крупных строительных проектов в стране. Региональная тема также не является чужой для Мутко - в 1990-х годах он был вице-губернатором Санкт-Петербурга, курировавшим социальную сферу.



Одним из самых неожиданных стало предложение Медведева передать вопросы промышленности и энергетики вице-премьеру Дмитрию Козаку, который сейчас в этом же статусе курирует вопросы региональной политики и межбюджетных отношений. Однако, по словам Медведева, чиновники должны периодически менять сферу деятельности. "И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране", - сказал кандидат в премьеры.



В настоящее время профильным вице-премьером по этим направлениям является Аркадий Дворкович.



Одним из приоритетов будущего правительства должна будет стать задача цифровизации экономики. Эту сферу вместе с вопросами связи в правительстве будет курировать отдельный вице-премьер, которым должен стать нынешний первый замглавы аппарата кабмина Максим Акимов.



Акимов, которому сейчас 48 лет, в случае одобрения президентом структуры будущего правительства впервые войдет в состав кабинета министров. До этого он долгие годы работал в Калужской области, одном из лидеров среди регионов по привлечению инвестиций, пройдя там множество карьерных ступеней и уехав в Москву с должности вице-губернатора. В правительстве он отвечал, в частности, за разработку и реализацию программы цифровой экономики в качестве руководителя соответствующей правительственной подкомиссии.



Зампредом, курирующим вопросы оборонно-промышленного комплекса, вместо Дмитрия Рогозина может стать замминистра обороны Юрий Борисов, который отвечал в министерстве за программу перевооружения армии и реализацию государственного оборонного заказа.



Еще одним "возвращенцем" в правительство должен стать Алексей Гордеев, занимающий в настоящее время должность полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Как сообщил Медведев, ему перейдут вопросы развития сельского хозяйства. В качестве профильного министра он занимался этим сектором почти 10 лет - с 1999 по 2009 годы, - а затем, до прошлого года, был губернатором Воронежской области.



Одной из самых значимых должностей в правительстве традиционно является пост главы аппарата, поскольку эта структура отвечает за весь документооборот и координирует работу различных подразделений правительства. Именно от эффективности работы бюрократического аппарата во многом зависит слаженность работы всего правительства.



Традиционно руководитель аппарата является вице-премьером. Как сообщил Медведев, эту должность он предлагает нынешнему помощнику президента РФ и главе контрольного управления Кремля Константину Чуйченко.



Чуйченко в своей нынешней должности контролировал выполнение правительством майских указов и поручения президента. Таким образом, он имеет большой опыт организации бюрократической работы.



Медведев назвал главу аппарата правительства "прямым визави Госдумы, человеком, с которым Госдума общается постоянно".



В первом кабинете министров премьера Медведева аппарат возглавлял сначала бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков, а затем - экс-помощник президента по международным вопросам Сергей Приходько.

