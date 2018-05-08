Вышел третий трейлер 10-серийного хоррора "Касл-Рок" по романам Кинга

Канал Hulu, планирующий начать 25 июля 2018 года показ десятисерийного сериала "Касл-Рок" по романам Стивена Кинга, представил новый трейлер захватывающего хоррора от режиссера Джей Джей Абрамса - автора сериала "Остаться в живых" и "Стартрека", продюсера "Мира Дикого Запада".



Вымышленный город Касл-Рок в штате Мэн является одним из главных действующих мест большинства произведений Кинга.



По сюжету, адвокат Генри Дивер (его играет Андре Холланд) направляется по своим делам в Касл-Рок, где планирует заодно повидаться со своей приемной матерью Рут Дивер (Сисси Спейсек) и, возможно, с заключенным в тюрьме Шоушенк (Билл Скарсгард). У каждого из них есть свои тщательно оберегаемые тайны.



"У каждого есть своя теория о том, с чего все началось, - о "первородном грехе" Касл-Рока, - начинается ролик в озвучке актера Терри О'Куинна. - Когда Господь отвернулся от этого города? Когда бы это ни случилось, чей бы грех не стал первопричиной, мы в ловушке и в порочном кругу, возвращающем нас все время назад... Здесь кровь в каждом доме и на каждом заднем дворе... Все говорят: "Это не наша вина. Во всем виновато это место... И дело в том, что это правда".



В сериале ожидаются всевозможные отсылки к другим книгам Кинга - "Сияние", "Ловец снов", "Зеленая миля", "Мизери" и т. д.





